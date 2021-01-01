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धरोहर:ब्रिटिशकालीन पुस्तकों को दें पुरालेख संग्रह का रूप

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • उपायुक्त ने पुरानी लाइब्रेरी से मिली पुस्तकों के संरक्षण और बेहतर डिस्प्ले करने का दिया निर्देश

पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को पुराने समाहरणालय भवन, विधि शाखा, अवर निबंधन कार्यालय एवं कचहरी परिसर का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त पुराने समाहरणालय भवन के अपने कार्यालय कक्ष, सभा-कक्ष, झारनेट कार्यालय, एनआईसी एवं भवन परिसर का औचक निरीक्षण कर पुस्तकालय में वर्षों से बंद पड़े ब्रिटिशकालीन/महत्वपूर्ण पुस्तकों को आरकाईव के रूप में संरक्षित करते हुए एक समृद्ध पुरालेख संग्रह का स्वरूप देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने पुराने समाहरणालय के कार्यालय वेश्म या सभाकक्ष में पुस्तकालय स्थापित करते हुए पुस्तकों के संरक्षण एवं आकर्षक डिस्प्ले करने आदि का भी निर्देश दिया है। विधि शाखा एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान डीसी ने कहा कि मैनुअल के अनुसार रिकॉर्ड कीपिंग के अच्छे परिणाम होते हैं। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आनंद आदि उपस्थित थे।

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