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पहल:नामांकन में सुविधा के लिए बनाया हेल्प डेस्क

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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हेल्प डेस्क में छात्रों के बीच मास्क वितरण करते कॉलेज प्राचार्य।
  • वाईजेके स्टूडेंट फेडरेशन ने जीएलए कॉलेज व जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में बनाया हेल्प डेस्क

नामांकन में छात्रों की भीड़ और समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय जीएलए कॉलेज व जनता शिवरात्रि महाविद्यालय कॉलेज में गुरुवार को वाईजेके स्टूडेंट फेडरेशन ने हेल्प डेस्क का आयोजन किया। जीएलए कॉलेज में जीएलए कॉलेज अध्यक्ष अनिकेत मेहता व जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में जेएस कॉलेज अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह हेल्प डेस्क लगाया गया। इस हेल्प डेस्क से छात्रों को नामांकन में सहूलियत हुई।

इस दौरान फेडरेशन की ओर से छात्रों के बीच 200 मास्क का वितरण किया गया। जेएस कॉलेज में प्राचार्य डॉ. राणा प्रताप सिंह ने स्वयं हेल्पडेस्क में हिस्सा लेकर छात्रों व कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। मौके पर प्राचार्य डॉ. सिंह ने कहा कि वाईजेकेएसएफ की कार्यशैली अत्यंत सकारात्मक व सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों का कॉलेज प्रबंधन भी स्वागत करता है।

भीड़ में परेशानी से बचाने के लिए विद्यार्थियों की मदद की : अनिकेत

जीएलए कॉलेज अध्यक्ष अनिकेत मेहता ने कहा कि नामांकन के कारण छात्रों की भीड़ बहुत ज्यादा है तथा अव्यवस्था की स्थिति में छात्रों के सहयोग के लिए यह हेल्प डेस्क लगाया गया है। जेएस कॉलेज अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने कहा कि वाईजेकेएसएफ उन छात्रों के बीच मास्क का वितरण इस हेल्पडेस्क के माध्यम से कर रहा है, जो भीड़ की स्थिति होने के बावजूद भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं।

हेल्प डेस्क में जेएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, कॉमर्स विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रिया शालिनी, प्रधान सहायक विजय सिंह, जैक प्रभारी एके वैद्य, गौतम सिंह, जेपी कुमार, संजय कुमार, नीतीश कुमार, मोहित अग्रवाल, जीएलए कॉलेज में जीएलए कॉलेज अध्यक्ष अनिकेत मेहता, अक्षय गुप्ता, आशुतोष, पप्पू, अजय, कमलेश पांडेय आदि उपस्थित थे।

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