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मांग:मेदिनीनगर के बुद्धिजीवियाें ने किया पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध

मेदिनीनगर5 घंटे पहले
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  • बैठक में पत्रकाराें पर से मुकदमा वापस लेने की मांग

पत्रकार मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, जफर आगा, प्रेमनाथ, विनोद जोशी व अनंत नाथ पर हुए देशद्रोह के मुकदमे की कार्रवाई की ज्ञान विज्ञान समिति, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ व पत्रिका सुबह की धूप ने निंदा की है। संगठनों की ओर से संयुक्त बयान जारी कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ देश के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकारों पर किए गए फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है।

इसे लेकर रविवार को ज्ञान विज्ञान समिति कार्यालय में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी व कलाकारों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। मौके पर ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि पत्रकारों पर किए गए राजद्रोह का मुकदमा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। प्रगतिशील लेखक संघ पलामू के अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। पत्रिका सुबह की धूप के सलाहकार संपादक गोकुल बसंत ने कहा कि पत्रकारिता को बचाने के लिए आगे आना होगा। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के जिला सचिव रविशंकर ने कहा कि एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के हिफाजत के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है।

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