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मांग:छठ में मांस बिक्री पर रोक लगाने एसडीओ को ज्ञापन

मेदिनीनगर4 घंटे पहले
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छठ पूजा के दौरान मांस की बिक्री प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर राष्टीय परशुराम सेना युवा वाहिनी ने गुरुवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसके सिंह को ज्ञापन सौंपा। कहा है कि छठ की महिमा को देखते हुए खुली सड़क पर मांस बिक्री पर रोक लगाई जाए। शुद्धता का ख्याल रखना जरूरी है। छठ घाट जाने के क्रम में विभिन्न मार्गों पर मांस दुकान होने की स्थिति में छठव्रतियों को काफी परेशानी होती है।

इसे देखते हुए मांग पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तीन दिन के लिए मांस दुकान बंद करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में पलामू जिलाध्यक्ष चंदन तिवारी, जिला प्रवक्ता आशुतोष तिवारी , कार्यालय प्रभारी राहुल चौबे, चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी आदि शामिल हैं।

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