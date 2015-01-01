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कार्रवाई:आबादगंज और सुदना से नौ जुआरी गिरफ्तार

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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दीपावली के मौसम में जुआरियों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ अभियान शुरू किया है। बुधवार की देर रात शहर थाना क्षेत्र अलग-अलग टीम बनाकर पुलिस ने छापेमारी की। इसमें नौ युवाओं को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। सदर एसडीपीओ संदीप गुप्ता ने बताया कि आबादगंज भुइयां टोली से तीन जुआरी धरे गए। इनके पास से 16820 रुपए पुलिस को मिला।

जबकि सुदना इंडस्ट्रियल एरिया से 6 लोग जुआ खेलते हुए धराए। इनके पास से 950 रुपए मिला। इनमें जेलहाता निवासी धीरज कुमार, अरविंद कुमार,आबादगंज भुइयां टोली का मोहन कुमार,सुदना का अनिल राम,शैलेन्द्र कुमार मेहता, आर्यन कुमार,अनुज कुमार पांडेय,बिस्फुटटा के सोहेल अंसारी व आशीष राम शामिल हैं।

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