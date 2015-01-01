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निर्देश:हरेक कैंप में खोलें लघु स्वास्थ्य केंद्रः उपायुक्त

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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  • बैठक में उपायुक्त ने विकास कार्यों को गति प्रदान करने का निर्देश दिया

पलामू उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को यूनिफाइड कमांड कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने विकास कार्यों को गति प्रदान करने का निर्देश दिया। बैठक में सुरक्षा बलों के लिए बने फॉरवर्ड कैंप को समेकित विकास केंद्र (इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेटर) के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लेते हुए आधारभूत संरचना का विकास करने तथा हरेक कैंप में एक लघु स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

उपायुक्त रंजन ने निर्देश दिया कि बनाए गए सभी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर में विभिन्न विभागों द्वारा स्पेशल कैंप लगाकर आसपास के लोगों की समस्याओं का निपटारा करें। लघु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि सुदूर क्षेत्रों में रहनेवाले ग्रामीणों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा सके। बैठक में जिले के बॉर्डर एरिया के विकास के लिए भी कार्ययोजना बनाकर कार्य शुरू करने तथा सड़क निर्माण निर्णय लिया गया।

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