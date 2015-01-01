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शोकॉज:पलामू के किसानों को नहीं मिलती थी खाद,131 विक्रेता को शोकॉज

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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  • लेकिन उनके द्वारा उर्वरक का व्यवसाय नहीं किया गया है

कृषि विभाग के द्वारा खरीफ 2020 में उर्वरक नहीं बेचने वाले जिला के 131 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को शो-कॉज किया गया है। शो-कॉज से पूछा गया है कि उर्वरक नहीं बेचने के कारण क्यों नहीं उनके लाइसेंस रद्द कर ईपोश मशीन को जब्त कर लिया जाए। शो-कॉज में जिक्र किया गया है कि उनको कृषि विभाग के द्वारा उर्वरक बिक्री के लिए लाइसेंस दिया गया है। साथ ही विभिन्न उर्वरक कपंनियों की ओर से ईपोश मशीन उपलब्ध कराई गई है। लेकिन उनके द्वारा उर्वरक का व्यवसाय नहीं किया गया है।

इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर उर्वरक का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है जबकि जिले में कई ऐसे लाइसेंसधारक उर्वरक विक्रेता हैं, जो ईपोश मशीन के नहीं होने के कारण उर्वरक का व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। ईपोश मशीन प्राप्त कर इसका दुरुपयोग और उर्वरक का व्यवसाय नहीं करने के कारण क्यों नहीं उनका लाइसेंस रद्द कर ईपोश जब्त कर लिया जाए? इस संबंध में एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

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