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नियुक्ति:व्यवसायी संघ समिति के पवन बने अध्यक्ष

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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  • पवन लाठ को तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है

12 साल से निष्क्रिय मेदिनीनगर व्यवसायी संघ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। संघ ने तदर्थ समिति का गठन किया है। इसकी सूचना राज्य के महानिरीक्षक पंजीकरण को भेजी गई है। पवन लाठ को तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

जबकि कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सुशील शरण, महासचिव अभय कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष विजय कुमार स्वर्णकार, मीडिया प्रभारी हिमांशु कुमार सोनी बनाए गए हैं। सात सदस्यीय कार्य समिति में राजेश कुमार, संजीव चौधरी, जय प्रकाश, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार सोनी शामिल हैं।

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