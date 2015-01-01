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सख्ती:दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही लोग छोड़ सकेंगे पटाखे

मेदिनीनगर4 घंटे पहले
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  • पलामू की वायु गुणवत्ता प्रदूषित श्रेणी में, ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री
  • छतरपुर में 9, हरिहरगंज 8, नौडीहा बाजार 7, पिपरा में 6 तैनात

दीपावली को देखते हुए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज के शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता स्तर गत नवंबर 2019 के दौरान थोड़ा प्रदूषित (100-200) श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उपरोक्त जिलों में सिर्फ हरित पटाखे की ही बिक्री की जा सकेगी।

साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य संगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित उपायुक्त द्वारा की जाएगी।

जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाया जा सकेंगे। दीपावली व गुरु पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ में प्रातः 6बजे से प्रातः 8 बजे तक व क्रिसमस तथा नववर्ष के दिन रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।

पूजा के लिए प्रखंडों में दंडाधिकारी नियुक्त

दीपावली पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर छत्तरपुर एसडीएम एनपी गुप्ता ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के छत्तरपुर प्रखंड में छत्तरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की है। वहीं बाजार क्षेत्र व अन्य स्थानों के लिए अलग अलग दंडाधिकारियों को लगाया गया है। इसी तरह संपूर्ण हरिहरगंज प्रखंड के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

वहीं बाजार क्षेत्र व अन्य स्थानों के लिए अलग-अलग कुल आठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह नौडीहा बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी कामेश्वर बेदिया की नियुक्ति की गई है। इनके साथ 6 अन्य प्रखंड कार्यालय कर्मियों की नियुक्ति भी अलग-अलग स्थानों पर की गई।इसी तरह पिपरा में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनीता केरकेट्टा को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इनके पांच अन्य कार्यालय कर्मियों की अलग-अलग स्थानों पर नियुक्ति की गई है।

संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों की होगी तैनाती

छत्तरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी एनपी गुप्ता ने बताया कि दीपावली पूजा को लेकर छत्तरपुर अनुमंडल प्रशासन काफी गंभीर है।उन्होंने कहा कि अनुमंडल के संवेदनशील स्थानों पर पर्व को देखते हुए समुचित संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। इन जगहों पर दंडाधिकारियों के अलावे पुलिस बल के जवानों को सुरक्षा में लगाया जाएगा।इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी नज़र रखा जाएगा।

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