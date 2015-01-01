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आयोजन:रेलवे क्लब दुर्गापूजा समिति ने किया मिलन समारोह

मेदिनीनगर4 घंटे पहले
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रेलवे क्लब दुर्गा पूजा समिति डालटनगंज ने बुधवार की देर शाम मिलन समारोह का आयोजन किया। शांति पूर्वक पूजा के आयोजन में सहयोगी बने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने को लेकर आयोजित इस समारोह का नेतृत्व समिति के सचिव बीएम पांडेय व कोषाध्यक्ष संजय कुमार पासवान ने किया। समारोह में केन्द्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दुर्गा जौहरी सहित सभी केन्द्रीय पदाधिकारी, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी व रेलवेकर्मी शामिल हुए।

समारोह में शामिल लोगों में एसडीओ सुरजीत सिंह, उपसमाहर्ता शैलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार गुप्ता व सुरजीत कुमार तथा ट्रैफिक प्रभारी रुद्रानंद सरस व टीओपी 2 प्रभारी रामजीत सिंह के अलावा रेलवे के सहायक मंडल अभियंता कुमार शानू राज आदि मौजूद थे।

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