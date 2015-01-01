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मनमानी:टेंपों में ठूंसते सवारी, पर किराया दुगुना

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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  • लॉकडाउन के बाद कोरोना से उपजे हालातों में ऑटो का परिचालन शुरू हुआ तब क्षमता से आधा पैसेंजर को बैठाना था।

पलामू के लोग टेंपो चालकों की मनमानी से परेशान हैं। गांव से शहर आने के पहले वे अपने जेब को टटोलते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण टेंपो का बढ़ा भाड़ा है। पहले जितने पैसे में लोग शहर आकर वापस अपने घर लौट जाते थे,उतना पैसा एक तरफ का किराया हो गया है।

लॉकडाउन के बाद कोरोना से उपजे हालातों में ऑटो का परिचालन शुरू हुआ तब क्षमता से आधा पैसेंजर को बैठाना था। जिस कारण ऑटो का भाड़ा दुगुना कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चलने के बाद खचाखच पैसेंजर वाले पुराने ढर्रे पर ही ऑटो वाले आ गए। लेकिन किराया में कोई रियायत उन्होंने नहीं दिया।

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