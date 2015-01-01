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सुविधा:रेड़मा में सरगम म्यूजिक सेंटर खुला, प्रतिभाओं को मंच मिला

मेदिनीनगर4 घंटे पहले
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सेंटर उद्घाटन के मौके पर कलाकार।

रेड़मा ठाकुरबाड़ी के समीप सरगम म्यूजिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लोक कला मंच के अध्यक्ष शिशिर कुमार शुक्ला ने किया। शिशिर शुक्ला ने कहा कि किसी भी प्रतिभा को निखारने और उसे मंच उपलब्ध कराने के लिए उचित मार्गदर्शन जरूरी है। यह संस्थान पलामू जिला की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा।

पलामू प्रतिभाओं के मामले में धनी है। यह संगीत म्यूजिक सेंटर यहां के कलाकारों को एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर दिनेश मोहक, राहुल सिन्हा, विजय विश्वकर्मा, शशि श्रीवास्तव, चुन्नू विश्वकर्मा् उपस्थित थे।

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