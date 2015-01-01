पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यकारिणी का चुनाव:सर्जन एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉ. संजय संयुक्त सचिव डॉ. अनवर नेजाम बनाए गए

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन रांची में आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2021-22 के लिए आमसभा से नए झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें टीएमएच जमशेदपुर की डॉ. अरुणिमा वर्मा को अध्यक्ष, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के सहायक प्राध्यापक सह सर्जन डॉ. संजय कुमार को सचिव और डॉ. अनवर नेजाम को संयुक्त सचिव चुना गया है।

गौरतलब है कि डॉ. संजय कुमार और डॉ. अनवर नेजाम पलामू के जाने-माने सर्जन है। डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर का पलामू में सफलतापूर्वक वर्ष 2018 में चुनाव संपन्न कराया गया था। पलामू को अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के ब्रांच के रूप में मान्यता भी दिया गया है। सर्जरी से संबंधित झारखंड के कार्यकलाप का संघ के प्रतिनिधित्व के रूप में इनकी निगरानी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें