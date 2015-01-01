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मंथन:स्वच्छ भारत मिशन का जागरुकता अभियान 19 तक चलेगा

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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बैठक में उपस्थित डीसी शशि रंजन व अन्य।
  • विश्व शौचालय दिवस को लेकर डीसी ने की बैठक, कहा-शौचालयों की उपयोगिता सुनिश्चित करें

विश्व शौचालय दिवस को लेकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। पलामू में इसकी शुरुआत गुरुवार से कर दी गई है। यह अभियान विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान को सफल बनाने को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी व एसबीएम के ब्लॉक को-आर्डिनेटर व सोशल मोबलाइजर के साथ आयोजित कार्यशाला में प्रतिदिन आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में सभी को जानकारी दी।

कार्यशाला का आयोजन एनआईसी सभागार से डिजिटल माध्यम से किया गया। उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला, प्रखंड इकाई द्वारा विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आयोजित की जाने वाली दैनिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही साप्ताहिक गतिविधियों में संबंधित विभागों/ कर्मियों की भूमिका से भी अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन( ग्रामीण) अंतर्गत जिले के सभी गांव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इन निर्मित शौचालयों की उपयोगिता सुनिश्चित किए जाने के लिए वृहद रूप से आई.ई.सी. गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना है। उन्होंने 19 नवंबर तक जागरुकता अभियान के रूप में इसे मनाते हुए प्रतिदिन गतिविधियों का आयोजन जिम्मेदारी पूर्वक करने का निर्देश दिया।

शौचालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए

डीडीसी शेखर जमुआर ने कहा कि जिले में जितने भी शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है। उसका अभियान के तहत निरीक्षण करें व सभी शौचालयों को उपयोगी व क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजनों को भी शौचालय का इस्तेमाल करने, उसका देखभाल तथा रखरखाव व रिपेयरिंग करने को लेकर प्रेरित करने का निदेश दिया।

पेंटिंग-स्लोगन से सफाई का दिया जाएगा संदेश

जागरूकता अभियान के तहत 19 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रखंड स्तरीय कार्यशाला, स्वयं का शौचालय स्वयं से रंग- रोगन करने के लिए प्रेरित करने एवं स्वच्छता आधारित संदेश स्लोगन व पेंटिंग करने, शौचालय के साफ-सफाई के लिए प्रेरित करने, स्वयं के शौचालय का स्वयं से अनुश्रवण करने के लिए प्रेरित करने, शेल्फीू विद टायलेट्स के संदर्भ में जानकारी देने, विश्व शौचालय दिवस जागरुकता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की सूची तैयार करने का कार्यक्रम होगा।

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