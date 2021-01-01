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कार्यक्रम:वही पदाधिकारी लोकप्रिय जो अच्छा इंसान है- वर्णवाल

मेदिनीनगर5 घंटे पहले
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  • राज्य कर उपायुक्त काे दी विदाई

राज्यकर संयुक्त आयुक्त आरपी वर्णवाल (रांची) ने कहा कि वही पदाधिकारी लोकप्रिय होता है, जो पदाधिकारी बाद में पहले अच्छा इंसान होता है। वह शनिवार की देर शाम होटल निर्वाणा में पलामू अंचल के राज्यकर उपायुक्त विजय प्रताप देव के विदाई समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में पदस्स्थापन, तबादला और सेवानिवृति एक नियति है, जिसे हर पदाधिकारी को झेलना पड़ता है।

मौके पर विशेष अंचल रांची के राज्यकर उपायुक्त जगदीश साहू, राज्यकर उपायुक्त मुख्यालय डॉ राजेश, पूर्व राज्यकर उपायुक्त जयराम मेहता आदि ने अपने विचार रखें। मौके पर विजय प्रताप देव ने कहा कि एक साल पांच महीने के सेवाकाल में सभी का सहयोग मिला। कार्यक्रम का संचालन राज्यकर अधिकारी विनय शंकर ने किया। मौके पर राज्यकर अधिकारी राकेश कुमार, अब्दुल खालिक, पलामू टैक्सेशन बार के अध्यक्ष शिवनाथ अग्रवाल,अविनाश कुमार उपाध्याय, सीए राजेश गर्ग, डॉ विजय शंकर ओझा, पलामू जिला व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल, डालटनगंज चैंबर ऑफ कामर्स के विनोद उदयपुरी, गढ़वा के सीए दिनेश कमलापुरी आदि मौजूद थे।

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