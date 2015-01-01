पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अभी टला नहीं है काेराेना संकट:इसलिए बसाें में यात्रियाें की संख्या कम हाे और किराया में भी छठपूजा तक दी जाए छूट

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मेदिनीनगर निजी बस स्टैंड से पटना के लिए पांच बसों का रात्रि परिचालन होता है

राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय बस सेवा को 8 नवंबर को शुरू किया है। इससे पलामू जिला मुख्यालय से बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। मेदिनीनगर से मुख्यत: बिहार के डेहरी-सासाराम, गया, पटना , उत्तर प्रदेश के बनारस, राबर्ट्सगंज, रेणुकूट, छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज, बलरामपुर, अंबिकापुर, रायपुर और ओडिशा के राउरकेला के लिए बसों का परिचालन होता है।

साधारण बसों में 250 रु. था पटना का भाड़ा
मेदिनीनगर निजी बस स्टैंड से पटना के लिए पांच बसों का रात्रि परिचालन होता है। इसमें सोहसा की एक, रजनीगंधा की तीन और अर्स ट्रांसपोर्ट की एक बस का परिचालन शामिल है। इसमें नन एसी टू-सीटर बस का भाड़ा 250 रुपए प्रति सीट/स्लीपर, एसी टू-सीटर बस का भाड़ा 350 रुपए प्रति सीट/स्लीपर और एसी वन सीटर बस का भाड़ा 450 रुपए प्रतिसीट/स्लीपर है। अर्स बस के प्रबंधक पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि सभी बस भाड़ा कोरोना काल के पहले के हैं। हालांकि उसके बाद से डीजल की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। इसको लेकर किराया बढ़ोत्तरी के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने बताया कि छठ पर्व को लेकर यात्रियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में एक अतिरिक्त बस चलाई जाएगी। यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें