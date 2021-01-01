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सीबीआई जांच का छठा दिन:ठगी में डीजेएन की मदद करने वाले अब रडार पर, हाेगी कार्रवाई

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • टीम को अब तक 3 कराेड़ की ठगी के सबूत मिले

ननबैंकिंग कम्पनी डीजेएन के खिलाफ पलामू में सीबीआई की जांच जारी है। इस दौरान डीजेएन के निवेशकों से मिली जानकारी की जांच सीबीआई बहुत ही बारीकी से कर रही है। ठगी के शिकार हुए पलामू प्रमण्डल के लोगों ने कई लोगों का नाम सीबीआई को बताया है जिन्होंने उन लोगों से डीजेएन में पैसा लगवाया है। आने वाले समय मे वैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिन्होंने आम लोगों को ठगने में डीजेएन की मदद की है। भ्रमित कर, गलत जानकारी देकर व बरगला कर डीजेएन में पैसा जमा कराने वाले कई लोग सीबीआई की रडार पर हैं।

सीबीआई की दो सदस्यीय टीम पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है। बुधवार को जांच के छठे दिन भी कागजात लेकर आने वालों से पूछताछ किया गया व उनका बयान दर्ज किया गया। 60 लोगों का कागजात सीबीआई ने जमा लिया व पहले कागज जमा करने वालों को रिसीविंग दिया। अब तक सीबीआई के पास जितने लोग पहुंचे हैं उनसे तीन करोड़ ठगी का मामला सामने आ गया है। जबकि सीबीआई को पलामू में 18 करोड़ की ठगी की जानकारी है।

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