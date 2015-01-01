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जिला मुख्यालय को रिपोर्ट देने को कहा:35 जल सहियाओं को किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण

मेदिनीनगर3 घंटे पहले
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जल सहिया को जांच किट देते पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मी।

पेयजल स्वच्छता प्रमंडल मेदिनीनगर द्वारा जल जीवन मिशन के तहत गुरुवार को चैनपुर प्रखंड सभागार में जल गुणवत्ता आधारित फील्ड टेस्ट किट द्वारा जल जांच के लिए जल सहियाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में चैनपुर प्रखंड के 27 जल सहिया एवं रामगढ़ प्रखंड की 8 जल सहियाओं ने भाग लिया। इनको जल गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया।

साथ ही फील्ड टेस्ट किट दिया गया और बताया गया कि जिन गांवों में चापाकल लगाया गया है, वहां सरकार के द्वारा उसके पानी को फील्ड किट टेस्ट के माध्यम से कैसे जांच की जा सकती है। एक सप्ताह के भीतर जिला मुख्यालय को इसका रिपोर्ट करने की बातें कही गई।

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