पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समाराेह:जायंटस ग्रुप ऑफ डालटनगंज सहेली की अध्यक्ष बनीं तृप्ता, दिलाई गई शपथ

मेदिनीनगर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • संस्था के पदस्थापना समाराेह में पांच नए सदस्य शामिल हुए

जायंटस ग्रुप ऑफ डालटनगंज, सहेली के पदस्थापना समारोह का आयोजन रविवार काे जायंटस भवन में किया गया। इसका उद्धाटन सदर एसडीओ अजय सिंह बड़ाइक ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि जायंटस ग्रुप अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। ग्रुप के द्वारा समाज के पिछड़े, असहाय लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है। संघ के सदस्य एकजुट होकर कार्य करें तो उनकी सफलता तय है। विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ कमांडेंट एडी शर्मा की पत्नी शिखा शर्मा ने कहा कि सोशल वेलफेयर के लिए सभी एकत्रित हुए है।

जो ज़रुरतमंद लोग है, उनकी मदद करना है। कार्यक्रम में सहेली के नव चयनित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। इसमें तृप्ता आनंद को अध्यक्ष, रेणु शर्मा को निदेशक मंडल का सदस्य, सरवरी मित्रा, आकांक्षा जायसवाल, शिखा सेनगुप्ता, आशा मिश्रा, शर्मिला सुमि, देवेंदर कौर, अलका सिंधानियां, रेणुका सिंह, कोमल अग्रवाल, स्नेहा, आरती आनंद, रिंकी सिंह, पूजा, अनीता, अंजना अग्रवाल, मीनाक्षी करण, अनीता, सीटू गुप्ता को सदस्य बनाया गया है। वहीं, दूसरी ओर जायंटस ग्रुप ऑफ डालटनगंज के पांच नए सदस्यों अधिवक्ता विजय तिवारी, जावेद अहमद, मुर्तजा, मनोज सिंह उर्फ बिल्लू सिंह, पंकज लोचन को सदस्यता दिलायी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जायंटस के अध्यक्ष मंजीत आनंद ने की तथा संचालन रेणु शर्मा ने किया। मौके पर पुलिन मित्रा, ज्ञानचंद पांडेय समेत सदस्य मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser