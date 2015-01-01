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सुविधा:आज भी जमा कर सकेंगे बिजली बिल

मेदिनीनगर2 घंटे पहले
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  • जहां एटीपी मशीन के माध्यम से उपभोक्ता बिजली बिल को जमा कर सकेंगे

रविवार होने के बावजूद शहर के तीनों बिजली बिल काउंटर खुले रहेंगे, जहां विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल को जमा कर सकते हैं।

सहायक विद्युत अभियंता(शहरी) अमित कुमार खेस ने बताया कि छहमुहान, रेड़मा और जेलहाता(सुदना) अवस्थित बिजली बिल काउंटर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। जहां एटीपी मशीन के माध्यम से उपभोक्ता बिजली बिल को जमा कर सकेंगे।

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