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खेल:पहली बार राज्यस्तरीय मैच खेलने रांची गए वुशू खिलाड़ी

मेदिनीनगर5 घंटे पहले
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  • पलामू वुशू एसाेसिएशन के अध्यक्ष ने किया रवाना

रांची में आयोजित राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता में पलामू जिले के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। रविवार को सेंसाई सुमित कुमार के नेतृत्व में खिलाड़ियों की टीम रविवार की सुबह रांची के लिए रवाना हुई। पलामू वूशु एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र प्रकाश ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पलामू वूशु एसोसिएशन से पहली बार खिलाड़ी राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं यह गर्व की बात है।

उन्होंने खिलाड़ियों को सफलता की शुभकामना दी। द कराटे एकेडमी के निदेशक सह पलामू वूशु एसोसिएशन सचिव सेंसाई सुमित कुमार ने कहा पलामू में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्हें उचित प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताया कि खिलाड़ी अपनी मेहनत से सफल होकर पलामू के मान-समान को बढ़ाएंगे। रांची जाने वाले खिलाड़ियों में ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के अंकित कुमार आयुष, ओरिएंट पब्लिक स्कूल के संटू पासवान, अभिषेक पासवान, द कराटे एकेडमी के अविनाश मेहता, अनुराग पाण्डेय, शशि भूषण मेहता, आलोक सिंह, अंकित राज शामिल हैं।

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