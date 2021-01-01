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मारपीट:डीएफओ व वन कर्मियों के साथ मारपीट और मोबाइल लूट में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार

मेराल2 घंटे पहले
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  • यह घटना 17 मई 2020 को मेराल थाना के कजराठ गांव में घटित हुआ था

विगत दिन डीएफओ गढ़वा एवं अन्य बन कर्मियों के साथ मारपीट करने एवं छिनतई करने के मामले में पुलिस ने कजराठ गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक बहामन टूटी मेराल थाना में पत्रकार वार्ता कर बताया कि अभियुक्त नरेश चौधरी पिता भोला चौधरी जो नामजद आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से डीएफओ का छीने गए रेडमी का मोबाइल सिम सहित बरामद कर लिया गया। पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी।

यह घटना 17 मई 2020 को मेराल थाना के कजराठ गांव में घटित हुआ था। जिसमें कजराठ गांव में लकड़ी चीरने का अवैध आरा मिल के खिलाफ छापामारी करने गए डीएफओ एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी बंशीधर नगर के बीस वनपालों के साथ गए थे। जहां वहां के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से वन कर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए घायल कर दिया था। वहीं सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जबकि डीएफओ का रेडमी मोबाइल भी लूट लिया गया था। इसे लेकर मेराल थाना में वन विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। पुलिस को आरोपी का पिछले कई महीनों से तलाश थी। प्रेस वार्ता में पुलिस पदाधिकारी के अलावे थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार एस आई रामभरोसा शर्मा उपस्थित थे।

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