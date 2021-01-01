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प्राथमिकी दर्ज:मारपीट के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

मेराल2 घंटे पहले
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  • सेंपल द्वारा मारपीट किए जाने लगा जिससे परिवार के कई लोगों को चोट आई

पुलिस ने दो लोगों को जेल भेजा। पुरबारा टोला निवासी महेंद्र महतो पत्नी ने अपने देवर सेंपल कुमार महतो पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि उसी मामले में आरोपी सेंपुल कुमार महतो की पत्नी ने अपने भसुर महेंद्र महतो पर बुरी नियत से छेड़छाड़ करते हुए जेवर तथा नगदी लूट लेने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महेंद्र की पत्नी का आरोप है कि विगत 31 जनवरी को वह घर में अकेली थी। अकेलापन का लाभ उठाते हुए उसका देवर सैंपल कुमार कुशवाहा घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।

मोहल्ला के बाद परिवार के लोग वहां पहुंच गए। इसी दौरान सेंपल द्वारा मारपीट किए जाने लगा जिससे परिवार के कई लोगों को चोट आई है। महेंद्र का कहना है कि इस घटना में उसकी पत्नी को माथे में काफी चोट लगी है। उक्त मामले में मेराल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सैंपल कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना का दूसरा पक्ष सेंपल कुमार कुशवाहा की पत्नी ने भी भसुर महेंद्र पर छेड़छाड़ व कंगन सहित 30000 लूट लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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