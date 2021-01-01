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धान बिक्री:जांच में सहयोग नहीं करने पर दो पुलिसकर्मी घर पर तैनात- सीओ

मेराल2 घंटे पहले
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  • जो स्वयं अपने तीनों भाई के अलावे गांव के अन्य दो तीन किसानों का भी धान रखा है

प्रखंड के तेनार गांव निवासी विजय गुप्ता संजय गुप्ता के घर पर अधिकारियों के जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर देखरेख के लिए घर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी यशवंत नायक ने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा एफसीआई में धान बेचने को लेकर आवेदन दिया गया था। जिसमें 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने पर उपायुक्त गढ़वा द्वारा संबंधित धान विक्रेता किसानों के भूमि एवं उपज की सत्यापन करने को कहा गया था। इसके आलोक में जांच के लिए गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी जियाउल हक ने अंचलाधिकारी मेराल के साथ जांच करने तेनार गांव मौके स्थल पर पहुंचे थे।

जहां धान विक्रेता संजय गुप्ता अजय गुप्ता विजय गुप्ता द्वारा इस जांच मे सहयोग नहीं किया गया तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तेनार रेलवेलाइन के बगल स्थित उनके घर पर मेराल थाना पुलिस को देख रेख के लिए प्रतिनियुक्त किया है। ताकि अधिकारियों द्वारा किए जा रहे जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। इधर धान विक्रेता विजय गुप्ता ने बताया कि उनके पास घर में धन है। जो स्वयं अपने तीनों भाई के अलावे गांव के अन्य दो तीन किसानों का भी धान रखा है। जिसमें विनोद सिंह राजू सिंह सहित अन्य किसानों का भी धान है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जांच प्रभावित ना हो उसे लेकर उक्त घर के पास मेराल थाना को निर्देश देते हुए तत्काल दो पुलिसकर्मी एवं एक चौकीदार को देखरेख के लिए रखा गया है।

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