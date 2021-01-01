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खेल:टूर्नामेंट में एफसी कोचाटोली बना विजेता, 1.11 लाख का इनाम

नामकुमएक घंटा पहले
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  • सेमी फाइनल टीम एमएसएस क्लब और नव झारखंड बहूबाजार दोनों टीमों को 15-15 हजार रुपए दिया गया

क्षेत्रीय विकाश मंच के तत्वावधान में हंसराज बधवा मैदान में आयोजित स्वर्णरेखा चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल मैच का फाइनल मैच रविवार को खेला गया। फाइनल मैच बिरसा स्पोर्टिंग क्लब व एफसी कोचाटोली के बीच खेला गया। इसमें एफसी कोचाटोली 2-0 से विजय रहे। प्रथम पुरस्कार एक लाख 11 हजार व द्वितीय पुरस्कार बिरसा स्पोर्टिंग क्लब को 71 हजार रुपए दिया गया।

वहीं, सेमी फाइनल टीम एमएसएस क्लब और नव झारखंड बहूबाजार दोनों टीमों को 15-15 हजार रुपए दिया गया। मैच में मुख्य अतिथि खिजरी विधायक राजेश कच्छप, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश ठाकुर, पद्मश्री मुकुंद नायक उपस्थित थे। राजेश कच्छप ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को प्रेरणा और बल मिलता है। प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता है।

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