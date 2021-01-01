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सम्मान:राइन पंचायत के 100 वर्ष पूरे, 15 फाउंडर मेंबर्स हुए सम्मानित

रांचीएक घंटा पहले
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  • वर्ष 1921 में इस पंचायत का गठन हुआ था

राइन पंचायत हिंदपीढ़ी का 100वां स्थापना दिवस समारोह रविवार काे नेजाम नगर स्थित हाजी हसनैन के आवास पर मनाया गया। वर्ष 1921 में इस पंचायत का गठन हुआ था। इस माैके पर संस्था के 15 फाउंडर सदस्यों काे सम्मानित किया गया।

माैके पर हाजी फिरोज राइन और हाजी अकबर ने कहा कि 100 वर्षों में पंचायत के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम हुए। स्कूल,मदरसा, मैरिज हाॅल और हेल्थ केयर सेंटर का संचालन करके समाज के लाेगाें का उत्थान किया जा रहा है। माैके पर अब्दुल अजीज, हाजी अब्दुल समद, हाजी माे. रफीक, सफी मोहम्मद, हाजी इनामुल, हाजी अफजल हुसैन, माे. हनीफ, माे.असलम सहित अन्य लाेग उपस्थित थे।

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