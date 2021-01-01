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  • 12th Graduation Ceremony Of St. Xavier's College, Ranchi On Online Mode; For The First Time Students Will Be Sent Degrees By Post

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आयोजन:सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची की 12वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई ऑनलाइन मोड पर; पहली बार स्टूडेंट्स को डाक से भेजी जाएंगी डिग्रियां

रांचीएक घंटा पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • 41 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया
  • कॉलेज की वेबसाइट पर जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे

संत जेवियर्स कॉलेज की 12वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी रविवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के 2999 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गईं। वहीं 41 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इनमें 30 लड़कियां शामिल हैं। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड पर डिग्री दी गई, उन्हें डाक के माध्यम से उनके पोस्टल एड्रेस पर डिग्री भेजी जाएगी। इसके लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी डॉ. रमेश कुमार पांडे, प्रोविंशियल सुपीरियर फादर अजीत कुमार खेस, कॉलेज के प्रिंसीपल डॉ. फादर नाबोर लकड़ा आदि शामिल रहे। अमिताभ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि संत जेवियर्स कॉलेज रांची का शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान है। कॉलेज ने स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ एकेडमिक लक्ष्य प्राप्त करने में अहम योगदान दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. फादर नाबोर लकड़ा ने कहा कि ग्रेजुएशन सेरेमनी एक महत्वपूर्ण समारोह होता है, जो हमेशा याद रहता है। कॉलेज में अपने महत्वपूर्ण साल बिताने के बाद आपके पास आत्मविश्वास और बेहतर समझ है। अपनी पढ़ाई पूरी करने व डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष कमल कुमार बोस ने किया। माैके पर सैकड़ों स्टूडेंट्स यू ट्यूब लिंक के माध्यम से जुड़े रहे।

गोल्ड मेडलिस्ट बोले... क्लास में पढ़ने के बाद घर पर किया रिवाइज

क्लास रूम की पढ़ाई के साथ-साथ फील्ड वर्क में भी शिक्षकों का पूरा योगदान था

बीजेएमसी 2016-19 बैच के शुभांगी कुमारी सिंह को गोल्ड मेडल मिला है। उनके पिता रमेश कुमार सिंह कोल इंडिया में कार्यरत हैं, मां सुधा सिंह होममेकर हैं। क्लास रूम की पढ़ाई के साथ-साथ फील्ड वर्क में भी शिक्षकों का पूरा योगदान रहा।
-शुभांगी कुमारी सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट, बीजेएमसी

खूब मेहनत करती थी, असाइनमेंट को बेहतरीन बनाने में ज्यादा ध्यान देती थी

युक्ती वैभव ने हिस्ट्री विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि फर्स्ट इयर में गोल्ड मेडल को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अच्छे अंक आने लगे फिर गोल्ड मेडल हासिल करने पर ध्यान देने लगी।
-युक्ती वैभव,, गोल्ड मेडलिस्ट, हिस्ट्री

शुरू से ही टॉपर रही, कॉलेज में भी टॉप

खुशबू कुमारी काे यूजी बायाेटेक्नाेलाॅजी में गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने बताया कि शुरू से ही टाॅपर रही हूं, ताे पिताजी चाहते थे काॅलेज में भी यह बरकरार रहे। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मन लगा कर पढ़ाई की।
-खुशबू कुमारी, गोल्ड मेडलिस्ट, बायाेटेक्नाेलाॅजी

अर्थशास्त्र के आवेदन पर ध्यान केंद्रित

एमए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उनके पिता अशोक कुमार टीचर व मां सरोज देवी होममेकर हैं। कहते हैं मैंने अपनी स्नातक (2014-17) और पोस्ट-ग्रेजुएशन (2017-19) की पढ़ाई यहीं से की। मैंने पोस्ट-ग्रेजुएशन में सभी चार सेमेस्टर में टॉप किया।

-आशीष रंजन, गोल्ड मेडलिस्ट, एमए

बेहतर नागरिक के रूप में खुद को स्थापित करने का है मौका- डॉ. रमेश

कोरोना महामारी के कारण किसी भी तरह का फिजिकल कन्वोकेशन आयोजित नहीं हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स, अभिभावक, शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि आज उपलब्धि का दिन है। कॉलेज में आपको जो भी शिक्षा प्राप्त हुई है, उससे एक उत्कृष्ट नागरिक के रूप में खुद को स्थापित कर सकेंगे।

-डॉ. रमेश कुमार पांडे, वाइस चांसलर, रांची यूनिवर्सिटी

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