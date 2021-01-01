पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:25 लाख रुपए कैश के साथ स्पंज कंपनी के दाे स्टाफ धराए

पिपरवार2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोयला बिक्री से संबंधित कागजात भी मांगे गए
  • कागजात नहीं मिले ताे आगे की कार्रवाई की जाएगी

पिपरवार में वाहन जांच के दाैरान श्रीराम आयरन स्पंज कंपनी के दो स्टाफ 25 लाख रुपए नकद के साथ पकड़े गए। इनमें सुपरवाइजर संजय शर्मा और जनार्दन प्रसाद शामिल हैं। दोनों बोलेरो पर सवार थे और खलारी से काेल लिंकेज का काेयला बेचकर मिली राशि लेकर रामगढ़ जा रहे थे।

एसडीपीओ विकास पांडेय ने रात 10:30 बजे बताया कि दाेनाें के पास 25 लाख रुपए कहां से आए, पूछताछ की जा रही है। उनसे कोयला बिक्री से संबंधित कागजात भी मांगे गए हैं। कागजात नहीं मिले ताे आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकाराें के अनुसार, कई कंपनियां अपने कागजात पर दूसरी पार्टी का पैसा लगाकर काेयले का उठाव करवाती हैं। बदले में कमीशन लेती हैं। बरामद की गई रकम काेल लिंकेज के जरिए काेयला काराेबार में लगाई गई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser