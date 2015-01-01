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धनतेरस बाजार:7 महीने बाद दिखी रौनक, सोना चमका, कार ने पकड़ी रफ्तार; 300 करोड़ के कारोबार का अनुमान

रांची24 मिनट पहले
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चर्च रोड में बर्तन खरीदने के लिए उमड़ी भीड़।

कोरोना के कारण सुस्त पड़े बाजार में धनतेरस ने नई जान डाल दी है। धनतेरस इस बार दो दिन पड़ रहा है। इसलिए पहले दिन खरीदारी के कारण बाजारों में रौनक रही। हालांकि बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की चहलकदमी शुरू हो गई थी लेकिन दोपहर बाद भीड़ बढ़ती चली गई। लोगों ने बर्तन, जेवर, कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर, दीए, मूर्ति, खिलौने, झाड़ू व पटाखे की जमकर खरीदारी की।

देर रात तक बर्तन और आभूषण दुकानों में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते रहे। व्यवसायियों के अनुसार गुरुवार को रांची में करीब 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसके अलावा 45 करोड़ रुपए की जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री हुई। व्यवसायियों का कहना है कि चूकि धनतेरस इस बार दो दिन है इसीलिए शुक्रवार को उदया तिथि में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।

शाम ढलते ही बर्तन दुकानों में बढ़ी खरीदारी करने वालों की भीड़

धनतेरस के दिन पीतल-तांबा के बर्तनों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए गुरुवार को अपर बाजार, चर्च रोड समेत अन्य बाजारों में बर्तन की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रही। दोपहर तक दुकानों में इक्का-दुक्का लोग आते रहे। इसके बाद शाम से रात तक दुकानों में भीड़ रही। स्टील के सामान 200 से 450 रुपए, पीतल के 500 से 1100 रु. व तांबा के सामान 800 से 1600 रुपए प्रति किलो बिके।

कार बाजार: पिछले साल से 50 प्रतिशत बढ़ोतरी

मारुति सुजुकी के डीलर प्रेमसंस मोटर के सीएमडी पुनीत पोद्दार ने बताया कि सभी शोरूम्स से धनतेरस के दिन 800 गाड़ियों की डिलीवरी की गई। शुक्रवार को भी होगी। कहा कि पिछले धनतेरस की तुलना में 50% का ग्रोथ दिख रहा है।

बाइक: पिछले साल जैसी रौनक नहीं, आज से उम्मीद

होराइजन होंडा के संचालक सुमित जैन ने कहा धनतेरस के पहले दिन बाइक की उम्मीद के अनुसार बिक्री नहीं 00हुई। पहले बुकिंग की गई बाइक की डिलीवरी धनतेरस के दिन हुई। बिक्री पिछले साल से कम है। पर, शुक्रवार को ज्यादा बिक्री की उम्मीद है।

जेवर: पिछले साल से 15 से 20 % तक बढ़ी बिक्री

तनिष्क के एएसएम झारखंड अमित कुमार सिंह ने कहा कि लगन और धनतेरस दोनों की खरीदारी है। पहले दिन उम्मीद से ज्यादा सेल है। शुक्रवार को और भी ज्यादा बिक्री होगी। पिछले साल के धनतेरस से 15 से 20 प्रतिशत का ग्रोथ संभव है।

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