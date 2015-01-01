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भाजपा सरकार के दौर से जुड़े मामले में कार्रवाई:मैनहर्ट नियुक्ति घोटाले में एसीबी ने शुरू की जांच

रांचीएक घंटा पहले
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  • शिकायतकर्ता सरयू राय बोले- पूर्व सरकार ने एक नहीं, कई गलतियां की

भाजपा सरकार के कार्यकाल में रांची शहर के सीवरेज-ड्रेनेज की डीपीआर बनानेे के लिए कंसल्टेंट कंपनी मैनहर्ट की नियुक्ति में घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुरू कर दी है। ब्यूरो ने गुरुवार को प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर ली। इस मामले में पूर्व नगर विकास मंत्री रघुवर दास व अन्य आरोपी हैं। एक अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को आदेश दिया था कि मैनहर्ट की नियुक्ति में की गई अनियमितता, भ्रष्टाचार व षड्यंत्र का केस दर्ज कर जांच करें।

साथ ही झारखंड विधानसभा के सदस्य सह सामान्य प्रयोजन समिति के तत्कालीन सभापति सरयू राय की शिकायत और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उचित धाराएं लगाएं। उल्लेखनीय है कि मैनहर्ट को कंसल्टेंट नियुक्त करने पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च तो हुए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।

जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एजेंसी और इसे नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर, एसीबी की कार्रवाई पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि पूर्व सरकार ने एक बार नहीं, कई बार गलतियां की हैं।

नकली कंपनी बनाकर टेंडर डालने का आरोप

इस मामले में सरयू राय ने कहा था कि मैनहर्ट के नाम से जो टेंडर रांची के सीवरेज-ड्रेनेज की डीपीआर तैयार करने के लिए डाली गयी, वह असली मैनहर्ट सिंगापुर नहीं है, बल्कि इसके लिए भारत में इस नाम की संस्था बनाकर टेंडर डाला गया था। इसकी जांच होनी चाहिए। ताकि आरोपी बेनकाब हो सके। अपने स्वार्थ के लिए राज्यहित और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालों को सजा मिल सके।

गलत तरीके से करोड़ों रुपए निकाले गए सरकारी खजाने से

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लिखित शिकायत कर पूर्व मंत्री सरयू राय ने मैनहर्ट घोटाले के इस मामले में दो माह पूर्व ही 18 बिंदुओं पर घोटाले की पूरी घटना को विस्तार से लिखते हुए जांच की मांग की थी। उनका आरोप था कि सरकारी खजाने से गलत तरीके से करोड़ों रुपए निकाले गए।

उनके आवेदन के आधार पर एसीबी ने सरकार से पत्राचार कर मामला दर्ज करने के लिए अनुमति की मांग की थी। शिकायत दर्ज होने दो माह बाद अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने अनुमति देते हुए जांच के आदेश दिए थे।

आरोपियों ने मुख्य सचिव से क्लीन चिट ले ली थी

मैनहर्ट मामले में पीई दर्ज होने के बाद सरयू राय ने कहा मैने तो इसपर किताब भी लिखी है। 2007 में विधानसभा में क्रियान्वयन समिति का सभापति के रूप में मैंने इसे उठाया था। सदन में झूठ बोला गया था। आरोपियों ने मुख्य सचिव से मामले में क्लीन चिट दिला दिया था। मेरे संज्ञान में यह पहला मामला आया, जिसमें लोकतंत्र के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य संतोष जनक नहीं रहे। अब इस मामले में की जांच शुरू हुई है तो निश्चित रूप से यह शुभ संकेत है। जिन लोगो ने गलतियां की उनका पर्दाफाश होगा। दोषियों को सजा मिलेगी।

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