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नीलामी:कोल ब्लॉक की नीलामी, बेस प्राइस से 20.75% ज्यादा बोली लगा अडाणी ने लिया गोंदुलपाड़ा ब्लॉक

रांची19 मिनट पहले
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  • इससे पहले राज्य के चार कोल ब्लॉक चकला, ब्राह्मडीहा, राजहरा व उरमा पहाड़ी की नीलामी हो चुकी है

कॉमर्शियल कोल ब्लॉक नीलामी के छठे दिन शनिवार को झारखंड के गोंदुलपाड़ा कोल ब्लॉक अडाणी इंटरप्राइजेज ने बेस प्राइस से 20.75 प्रतिशत की अधिक की बोली लगाकर हासिल कर ली। करीब 176.33.30 मिट्रिक टन कोयला भंडार वाले इस ब्लॉक के लिए के लिए अडाणी के साथ-साथ ईएमआईएल माइंस एंड मिनरल रिसोर्स लिमिटेड, इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड व वेदांता लिमिटेड भी बीडर थी।

इससे पहले राज्य के चार कोल ब्लॉक चकला, ब्राह्मडीहा, राजहरा व उरमा पहाड़ी की नीलामी हो चुकी है। तीनों कोल ब्लॉक क्रमश: हिंडाल्को, आंध्रप्रदेश मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, फेयर माइन लि. व अरबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि. को मिला है। गोंदुलपाड़ा कोल ब्लॉक से झारखंड को रॉयल्टी के अतिरिक्त 520.92 करोड़ का सलाना राजस्व मिलेगा।

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