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एजुकेशन:3 मेडिकल कॉलेजों में रोक के कारण इस साल राज्य में 330 एमबीबीएस सीटों पर ही होगा नामांकन

रांची40 मिनट पहले
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झारखंड में इस वर्ष (सत्र 2020-21) तीन मेडिकल काॅलेजों की 330 एमबीबीएस सीटों पर ही नामांकन होगा। इनमें 49 सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाएंगी, जबकि 272 सीटें स्टेट कोटे की होंगी। तीन मेडिकल कॉलेज रिम्स, एमजीएम जमशेदपुर औरर शहीद निर्मल महतो मेडिकल काॅलेज धनबाद शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट कोटे की एमबीबीएस सीटों का आरक्षणवार ब्योरा तैयार कर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को काउंसिलिंग के लिए भेज दिया है।

09 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को सीटों की सूची झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गई थी। हालांकि, हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल काॅलेज में एनएमसी की ओर से नामांकन की अनुमति नहीं मिली। केंद्र को भेजे गए पत्र का जवाब अब तक नहीं आया है।

वहीं, एमजीएम जमशेदपुर में सीटों की संख्या 50 से 100 कर दी गई। रिम्स में 250 सीटों के लिए आवेदन किया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से यहां 180 सीटों पर ही नामांकन लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल राज्य में 580 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन लिया गया था।

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