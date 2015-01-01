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विरोध शुरू:आरयू में एडमिशन के बाद दूसरे विषय में स्थानांतरण पर रोक, पहले खाली सीट पर होता था, छात्रों ने किया घेराव

रांची15 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • छात्रों ने एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विषयों में आवेदन दिया था

रांची यूनिवर्सिटी के स्नातक स्तरीय कोर्सों में चांसलर पोर्टल से एडमिशन चल रहा है। लेकिन, इस वर्ष एक बार एडमिशन ले लिए तो लॉक हो जाएगा। चयन के बाद भी दूसरे विषय में स्थानांतरण नहीं होगा। प्रभावित स्टूडेंट्स मनपसंद विषय में स्थानांतरण को लेकर रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय में शनिवार को डीएसडब्ल्यू डॉ. पीके वर्मा का घेराव किया।

मामले में आरयू के वीसी डॉ. रमेश पांडेय और डीएसडब्ल्यू डॉ. पीके वर्मा ने चांसलर पोर्टल के निदेशक से मोबाइल पर बात की। निदेशक ने कहा कि एक बार एडमिशन होने के बाद संबंधित स्टूडेंट्स के मोबाइल से दूसरी बार एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। तब उन्होंने जल्द समाधान निकालने की बात कही।

कई स्टूडेंट्स का मनपसंद विषय में हुआ चयन
छात्रों ने एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विषयों में आवेदन दिया था। फर्स्ट लिस्ट में जिन छात्रों का चयन हुआ, उन्होंने इच्छा नहीं रहते हुए भी एडमिशन ले लिया। सेकेंड-थर्ड लिस्ट जब जारी हुई तो कई छात्रों को मनपसंद विषय में भी चयन हो गया। लेकिन, अब दूसरे विषय में स्थानांतरण नहीं हो रहा है। कहा कि दूसरे विषय में स्थानांतरण नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे।

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