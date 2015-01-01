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केंद्रीय कमेटी की बैठक:आजसू 29 को सभी जिला मुख्यालयों में सभा करके खाेलेगी राज्य सरकार की नाकामियों की पाेल

रांची18 मिनट पहले
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  • केंद्रीय कमेटी की बैठक में ओबीसी आरक्षण व मधुपुर उपचुनाव पर भी हुई चर्चा

आजसू पार्टी 29 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में सभा आयोजित करके राज्य सरकार की नाकामियों की पाेल खाेलेगी। इससे पहले 28 दिसंबर को बंगाल में राज्यस्तरीय सम्मेलन करेगी। पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र सौंपेगी।

2021 के जनगणना कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड के लिए देशभर में आदिवासी समुदाय को गाेलबंद करेगी। साथ ही, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से मिलकर उनसे भी इस संबंध में मांग करेगी। गुरुवार को पार्टी सुप्रीमो सुदेश महताे की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में केंद्रीय कार्यसमिति का विस्तार किया गया।

अकील अख्तर व शिवपूजन केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए
पूर्व विधायक अकील अख्तर व कुशवाहा शिवपूजन मेहता को केंद्रीय उपाध्यक्ष, एमटी राजा महासचिव, माधवचंद्र महतो, सत्यनारायण दास, हरेलाल महतो, मनोज चंद्रा, अर्जुन बैठा, अनंत टुड्डू, अवधेश कुमार यादव एवं महेश्वर साहू को केंद्रीय सचिव तथा मनोज सिंह को केंद्रीय प्रवक्ता बनाया गया। वर्षा गाड़ी को महिला समिति का संगठन सचिव बनाया गया।

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