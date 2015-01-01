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रेलवे:माैर्य एक्सप्रेस व संबलपुर ट्रेन का आगमन और प्रस्थान समय बदला

रांची43 मिनट पहले
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  • रांची-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी

संबलपुर से खुलने वाली ट्रेन 08311 संबलपुर-मंडुवाडीह स्पेशल ट्रेन के हटिया और रांची स्टेशन पर आगमन-प्रस्थान के समय में परिवर्तन 23 दिसंबर से हाेगा।

ट्रेन अब शाम 7:30 हटिया पहुंचेगी और प्रस्थान 7:35 बजे होगा। रांची आगमन शाम 7:50 बजे और प्रस्थान 8:05 बजे होगा। इधर, 20 दिसंबर से ट्रेन संख्या 05027 हटिया-गोरखपुर स्पेशल का रांची स्टेशन पर आगमन 5:10 बजे और प्रस्थान 5:20 बजे होगा।

दोपहर 12.50 में हावड़ा से खुलेगी
रेलवे रांची-हावड़ा के बीच बुधवार, गुरुवार और शनिवार को स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसका हावड़ा प्रस्थान दोपहर 12:50 बजे, खड़गपुर आगमन 14:40 बजे प्रस्थान 14:45 बजे, टाटानगर आगमन 16:40 बजे प्रस्थान 16:45 बजे और रांची आगमन रात 9:10 बजे होगा।

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