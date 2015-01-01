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विवाद:बिशप बास्के ने ऑटोनोमस डायसिस को किया समाप्त, समर्थकों का विरोध, एचपीडीसी हॉल में लगाया ताला

रांचीएक घंटा पहले
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बिशप बीबी बास्के से मिलते माॅडरेटर पीपी मरांडी।

सीएनआई-ऑटोनोमस छोटानागपुर डायसिस विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सीएनआई सिनोड के प्रतिनिधि पटना डायसिस के बिशप सह पूर्व सीएनआई मॉडरेटर पीपी मरांडी और बिशप मनोज चरण ने छोटानागपुर ऑटोनोमस डायसिस के बिशप बीबी बास्के से मुलाकात की। बैठक में ऑटोनोमस डायसिस के अस्तित्व को समाप्त कर पूर्व की तरह सीएनआई का डायसिस रहने की बात कही गई।

बिशप बास्के को दोबारा सीएनआई छोटानागपुर डायसिस का बिशप बनाने पर चर्चा हुई, जिसका निर्णय 19 नवंबर को सिनॉड की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जाएगा। इस पर गुरुवार को ऑटोनोमस डायसिस अब दो गुटों में बंट गया।

गुरुवार को मेल-मिलाप के पक्ष वाले लोग एचपीडीसी हॉल में सिनॉड समर्थकों के साथ बैठक कर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी विपक्षी लोगों ने बाहर से तालाबंदी कर दी, जिसके बाद अंदर बंद सदस्यों ने विरोध किया। लोअर बाजार थाना पुलिस को सूचना दी गई। पर, दोंनो गुटों के बीच घंटों हंगामा होता रहा।

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