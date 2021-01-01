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पार्किंग विवाद:कायरा लॉन्ज के बाउंसरों ने बुजुर्ग को पीटा, हंगामा

रांचीएक घंटा पहले
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  • एक दिन पहले शनिवार की रात में भी स्थानीय लोगाें और बाउंसरों के साथ हुआ था विवाद, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया

लालपुर के ईस्ट जेल रोड स्थित कायरा लॉन्ज के बाउंसरों ने रविवार की देर शाम पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद एक बुजुर्ग को पीट दिया, जिसके बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा होकर हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही लालपुर थाना प्रभारी अरविंद सिंह पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

स्थानीय लोगों ने लालपुर थानेदार को बताया कि अक्सर कायरा लॉन्ज में आने वाले लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लांज के समीप रहने वाले ओमकार रॉय ने बताया कि मोहल्ला में ही रहने वाले राकेश नामक व्यक्ति ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को हटाने की बात कही, जिसके बाद कायरा लांज के बाउंसर भड़क गए। बाउंसर ने पिस्टल के बट्ट से राकेश की गर्दन पर मार दिया।

पुलिस द्वारा आरोपियों को चिन्हित कर अविलंब गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। इसी दौरान कायरा लांज में दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना कर बाहर निकल रही युवतियों को देखकर स्थानीय महिलाएं दुबारा भड़क गई और हंगामा करने लगी। आक्रोशित महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे पार्टी मना कर जा रही युवतियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। 5-6 की संख्या में जा रही युवतियां मौके से अपनी जान बचाकर भागने लगी।

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