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पिता खोजते रहे, बेटा पैसा लेकर फरार हो गया:रांची में RPF की टीम ने पकड़ा तो बोला बचा लीजिए, मेरी जान को खतरा है

रांची25 मिनट पहले
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RPF ने दिल्ली ले जाई जा रही तीन किशोरियों को रांची रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। (फाइल) - Dainik Bhaskar
RPF ने दिल्ली ले जाई जा रही तीन किशोरियों को रांची रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। (फाइल)

झारखंड के दुमका से एक किशोर घर से पैसा लेकर भाग गया। दुमका के दुधानी कुरुता से वह ट्रेन पकड़कर रांची आ गया। रांची रेलवे स्टेशन पर जब RPF की टीम ने उसे पकड़ा और पूछताछ कि तो उसने बताया कि उसकी जान को खतरा है। कोई उसे जान से मारना चाहता है बचा लीजिए।

रांची RPF की टीम को पड़ताल में पता चला वह घर से भागा हुआ है। दुमका में उसके पिता उसकी तालाश कर रहे हैं। उसके गायब होने की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई है। इसके बाद उसके पिता को उसकी जानकारी दी गई। रविवार को ही दुमका ASI के सामने लड़के को उसके परिजनों को सौंप दिया गया।

किशोर ने कहा- चाकू लेकर घर में घुस आए थे लोग
RPF इंचार्ज आनंद बर्धन ने बताया कि पूछताछ में किशोर ने कहा कि वो शनिवार को घर में अकेला था। माता-पिता कहीं गए थे। रात में तीन लोग उसके घर में घुसे और सामान और कैश मांगने लगे। उसे धमकी दे रहे थे। तभी वह घर से कैश लेकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था। वह स्टेशन आया दुमका-रांची ट्रेन खुलने वाली थी वो चुपचाप ट्रेन के बाथरुम में बैठ गया और रांची पहुंच गया।

सिमडेगा की तीन नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया
इधर, RPF ने दिल्ली ले जाई जा रही तीन किशोरियों को रांची रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। ये किशोरियां सिमडेगा की रहने वाली हैं। रविवार को आरपीएफ की उप निरीक्षक सुनीता तिर्की महिला कांस्टेबल मोहनी साहू तथा महिला कांस्टेबल अपर्णा किडो के साथ रांची रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रही थीं। तभी उन्हें रेलवे स्टेशन के पास तीन किशोरियां दिखीं। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि सभी किशोरियां दिल्ली घरेलू काम के लिए जा रही हैं। इस पर तीनों को रोक लिया गया। RPF की मेरी सहेली टीम ने इन तीनों किशोरियों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है।

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