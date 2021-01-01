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सम्मान:जयशंकर प्रसाद स्मृति समारोह में बीएसएनएल ने कई साहित्यकारों को किया सम्मानित

रांचीएक घंटा पहले
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  • हिंदी साहित्य के लिए नीरज न्यूज और नरेश अग्रवाल को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया

बीएसएनएल रांची परिमंडल द्वारा आयोजित जयशंकर प्रसाद स्मृति समारोह में साहित्यकारों को अभिनंदन कर पुरस्कृत किया गया। टेलीफोन भवन सभागार में झारखंड दूरसंचार परिमंडल के कार्यकारी मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में हुई साहित्यिक गोष्ठी के दौरान राज्य के प्रमुख साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के लिए नीरज न्यूज और नरेश अग्रवाल को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय भाषा खोरठा के लिए डॉ. आनंद किशोर दांगी और कला संस्कृति के लिए गोविंद शरण लोहरा को जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

जयशंकर प्रसाद विचार मंच द्वारा हर वर्ष दिए जाने वाला विशिष्ट सम्मान नवोदित युवा कहानीकार डॉ. मंजू मृत्युंजय कोइरी को दिया गया। इस अवसर पर पद्मश्री मुकुंद नायक वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. माया प्रसाद, डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. गिरधारी राम विशेष रूप से शामिल होकर विचार व्यक्त किए। महाप्रबंधक उमेश प्रसाद साह की प्रकाशित कहानी संग्रह कल्पना टॉकीज का लोकार्पण भी किया गया। जयशंकर प्रसाद विचार मंच के सचिव पूरे निराला समेत कई साहित्यकार और संस्कृत प्रेमी भी कार्यक्रम में उपस्थित है। गोष्ठी का संचालन डॉ. शकुंतला मिश्रा और प्रज्ञाकांत पाठक ने किया।

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