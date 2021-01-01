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  • By Barricading Birsa Chak, The Police Kept Looking At A Dozen, Dodging 400 Contract Workers And Reached To Encircle The Rural Development Minister's Residence

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विरोध-प्रदर्शन:बिरसा चाैक पर बैरिकेडिंग कर दर्जनभर को ताकती रही पुलिस, 400 संविदाकर्मी चकमा देकर ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेरने पहुंच गए

रांची3 घंटे पहले
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  • राजधानी में ड्रामे से भरा विरोध-प्रदर्शन, इंटेलीजेंस फिर फेल
  • सीएम के काफिले को रोकने के लिए भी इसी तरह अचानक इकट्‌ठे हुए थे लोग

हरमू रोड में 4 जनवरी को सीएम के काफिले को रोकने के लिए जिस तरह अचानक लोग इकट्‌ठा हो गए थे और पुलिस को पता नहीं चला था, उसी तरह बुधवार को संविदाकर्मी पुलिस को चकमा देते हुए धुर्वा के हाई सिक्योरिटी जोन में बने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के घर पहुंच गए। जबकि पुलिसबल बिरसा चौक पर महीने भर से विरोध कर रहे दर्जनभर संविदाकर्मियों को ही ताकता रह गया।

मंत्री आलमगीर आलम का आवास
मंत्री आलमगीर आलम का आवास

देर शाम 400 से अधिक संविदाकर्मी मंत्री आवास के सामने जा पहुंचे। पता चलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पहुंच गया। मंत्री ने संविदाकर्मियाें काे आश्वस्त किया कि उनकी मांगें कैबिनेट में रखेंगे, लेकिन वे नहीं माने। देर शाम कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उन्हें वहां से हटने के लिए मना लिया। सेवा विस्तार के लिए ये लोग 17 दिसंबर से बिरसा चौक पर धरने पर बैठे हैं।

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