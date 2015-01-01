पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हेल्थ अपडेट:काेराेना वैक्सीन के लिए रांची में 20 जगहाें पर बना काेल्ड चेन प्वाइंट टीकाकरण केंद्र

रांचीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • पहले चरण में 20 हजार स्वास्थ्य कर्मियाें को लगेगा टीका

काेराेना संक्रमण से निपटने के लिए जल्द ही वैक्सीन आने वाली है। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियाें सहित आम लाेगाें काे वैक्सीन आसानी से लग सके इसकी तैयारी में रांची प्रशासन जुटा है। शहर के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मियाें काे ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही, वैक्सीन स्टाेरेज के लिए 20 स्थानों का चयन किया गया है।

यहां काेल्ड चेन प्वाइंट टीकाकरण केंद्र बनाया जा रहा है, जहां लाेगाें काे टीका लगाया जाएगा। डीआरसीएचओ डाॅ शशि भूषण खलखाे ने बताया कि पहले चरण में जिले में 20 हजार से अधिक कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियाें काे टीका लगेगा। इसके बाद सुरक्षाकर्मी और आम लाेगाें काे लगाया जाएगा। टीका लगाने के लिए हर केंद्र पर 5 लाेगाें की टीम रहेगी। इसमें एक एएनएम और 4 अन्य सहयाेगी रहेंगे। हर केंद्र पर टीम तैनात करने के लिए प्रशासन स्वास्थ्य कर्मियाें काे प्रशिक्षित करके टीम तैयार कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें