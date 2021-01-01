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स्मार्ट सिटी:मंत्रियों के आवास पर केंद्र की आपत्ति, आज आएगी जांच टीम; केंद्रीय मंत्री को रांची स्मार्ट सिटी में बदलाव की शिकायत की

रांची2 घंटे पहले
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  • केंद्रीय शहरी विकास मंत्री पुरी से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व मेयर
  • कहा- रांची स्मार्ट सिटी के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही

धुर्वा में बन रहे स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में बदलाव कर राज्य सरकार के 12 मंत्रियों के लिए बनने वाले बंगले और नए सचिवालय पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के नेतृत्व में जांच टीम गुरुवार को रांची पहुंचेगी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची की मेयर आशा लकड़ा की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

इस मामले को लेकर दोनों ने बुधवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। साथ ही स्मार्ट सिटी में किए जा रहे बदलाव की जानकारी दी। कहा- रांची स्मार्ट सिटी के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए। मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पुरी ने केंद्रीय शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को रांची स्मार्ट सिटी के प्लान में तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस कारण केंद्रीय जांच टीम आ रही है।

मंत्रियों के बंगले पर रोक लगा सकती है केंद्रीय जांच टीम

स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान सिटीजन फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी में आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को नजरअंदाज कर मंत्री का बंगला बनाने का फैसला लिया गया। ऐसे में केंद्र सरकार को शक्ति है कि वह इसे गलत बताते हुए झारखंड के मंत्रियों के लिए बनने वाले बंगले पर रोक लगा सकती है।

इन 2 प्रमुख बदलावों के कारण उलझा मामला

1. स्मार्ट सिटी में 1. 7 एकड़ जमीन में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनना था। अब उस जगह पर 12 मंत्रियों के बंगले बनाने का आदेश दिया गया है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको ने मंत्री आवास बनाने के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट सेंटर किसी और जगह बनेगा। अभी तक स्थल चिन्हित नहीं हुआ है।

2. स्मार्ट सिटी में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का 15% काम होने के बाद रोक लगा दी गई है। यहां नया सचिवालय बनाने का आदेश है। इसलिए जुडको ने अधूरे निर्माण कार्य के ऊपर ही सचिवालय भवन का नया डिजायन तैयार करने को टेंडर निकाला है। कंसल्टेंट चयन के बाद पता चलेगा कि अधूरे काम पर सचिवालय का निर्माण संभव है या नहीं।

कमेटी के फैसले पर मेयर ने की थी आपत्ति

पिछले माह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें स्मार्ट सिटी परिसर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के स्थान पर मंत्रियों के बंगले बनाने और कन्वेंशन सेंटर के अधूरे कार्य की जगह नया सचिवालय भवन बनाने की स्वीकृति दी गई थी। बैठक में मेयर ने मूल स्वरूप से छेड़छाड़ पर आपत्ति जताई थी।

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