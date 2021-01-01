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  • Chakka Jam In The State For Sarna Tribal Dharmakod, Wheels Stopped In 7 Districts; Agitators Sitting On Railway Tracks In 4 Districts

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रेल-रोड चक्का जाम:सरना आदिवासी धर्मकोड के लिए राज्य में चक्का जाम, 7 जिलों में पहिए थमे; 4 जिलों में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी

रांची2 घंटे पहले
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  • पाकुड़ में 7 घंटे शहरग्राम-पाकुड़ मुख्य सड़क जाम की गई
  • जामताड़ा, जमशेदपुर और चक्रधरपुर में भी रेलवे ट्रैक जाम किया गया

इस साल होने वाली जनगणना में सरना आदिवासी धर्मकोड कॉलम को लागू करने के लिए आदिवासी संगठनों ने रविवार को रेल-रोड चक्का जाम किया। इसमें केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सेंगेल अभियान आदि संगठनों ने भाग लिया। रांची समेत सात जिलों में विशेष असर देखा गया। रांची के सिल्ली में किता स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए मालगाड़ी रोकी गई।

वहीं जामताड़ा, जमशेदपुर और चक्रधरपुर में भी रेलवे ट्रैक जाम किया गया। इससे कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। पाकुड़ में 7 घंटे शहरग्राम-पाकुड़ मुख्य सड़क जाम की गई। साहेबगंज में एनएच-80, सरायकेला में बिरसा मुंडा चौक मुख्य पथ और बोकारो के नवाडीह में कॉलेज मोड़ मुख्य सड़क बाधित की गई। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि यह आंदोलन केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए था। फिर भी धर्मकोड लागू नहीं हुआ तो किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा।

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