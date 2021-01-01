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  • Chances Of Six Rains And Thunderstorms In Many Districts Of The State Including The Capital, Minimum Temperature Is Expected To Reach 10 Degrees

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मौसम की करवट:राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में छह काे बारिश और वज्रपात के आसार, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर पहुंचने के आसार

रांची2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • पांंच और छह फरवरी काे राज्य में बादल छाए रहेंगे
  • पांच फरवरी काे बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहने के आसा

झारखंड में गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर जाएगा। चार फरवरी काे आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। जबकि, पांंच और छह फरवरी काे राज्य में बादल छाए रहेंगे। झारखंड के दक्षिण हिस्से के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला, पश्चिमी इलाके पलामू, गढ़वा, चतरा, काेडरमा, लातेहार व लोहरदगा और मध्य हिस्से रांची, बाेकाराे, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के कुछ जगहाें पर वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

पांच फरवरी काे बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। जबकि, छह काे बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच सकता है। इस वजह से तीन डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट हाेने की संभावना जताई गई है। 7 फरवरी को आसमान साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। बुधवार काे रांची का अधिकतम 25.2 व न्यूनतम 8.4 डिग्री, जमशेदपुर का अधिकतम 28.6 व न्यूनतम 9.4 डिग्री, डालटनगंज का अधिकतम 28.6 व न्यूनतम 7.5 डिग्री और कांके का अधिकतम 25.4 व न्यूनतम 7.3 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया है।

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