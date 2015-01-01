पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का मामला:मुख्यमंत्री ने एनईईटी से किया अनुरोध, नहीं रोकें छात्रों का एडमिशन

रांची24 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
लॉकडाउन की वजह से नवनिर्मित कॉलेज में आधारभूत संरचना समेत कुछ कार्य होने बच गए हैं
  • मुख्कायमंत्री ने काउंसिल से अनुरोध किया है कि नए नामांकन नहीं लेने के निर्णय के संबंध में पुनर्विचार करने का आग्रह किया है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल छात्रों के नए प्रवेश को नहीं रोकने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने काउंसिल से अनुरोध किया है कि नए नामांकन नहीं लेने के निर्णय के संबंध में पुनर्विचार करे। ताकि राज्य के योग्य छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संसाधन और फक्लटी का अभाव एनईईटी ने परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा झारखण्ड के दुमका, पलामू और हजारीबाग में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में काउंसिल ने आधारभूत संरचना और फैकल्टी की कमी बता कर नए नामांकन नहीं लेने का आदेश जारी किया गया है।

राज्य सरकार हर सुविधा देने को प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से नवनिर्मित कॉलेज में आधारभूत संरचना समेत कुछ कार्य होने बच गए हैं। लेकिन राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज की जरूरतों और कॉउन्सिल के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जागरूक और प्रतिबद्ध है, जिससे आदिवासी बहुल इस राज्य के छात्रों की उम्मीद व्यर्थ न जाये।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें