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बजट पर झारखंड में पक्ष-विपक्ष आमने-सामने:CM हेमंत सोरेन ने कहा-ये आत्म बिक्री का बजट, EX CM रघुवर दास ने कहा- ये आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा

रांचीएक घंटा पहले
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जेएमम के केंद्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के अरमानों पर पानी फेर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से बजट पेश किया है। (फाइल) - Dainik Bhaskar
जेएमम के केंद्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के अरमानों पर पानी फेर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से बजट पेश किया है। (फाइल)
  • कांग्रेस ने कहा- यह निराशा का बजट झारखंड के लिए बजट में कुछ नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बजट पेश किया। केंद्रीय बजट पेश होते ही झारखंड में जुबानी जंग शुरू हो गई है। CM हेमंत सोरेन जहां इसे आत्म बिक्री का बजट बता रह हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इसे आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला बजट बता रहे हैं

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि यह आत्मबिक्री बजट है। सिर्फ निजीकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि देश की सारी संपत्ति बेचने पर तुली है केंद्र सरकार। बैंक से लेकर बंदरगाह बिक रहा है। एयरपोर्ट-रेलवे बिक रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बीमार व बंद इकाइयों के लिए बजट में कुछ नहीं है। डेविडेंट में भी हिस्सेदारी लेनी की तैयारी सरकार कर रही है। पेट्रोल-डीजल में भी सेस 4 रुपए बढ़ गया। उन्होंने बताया कि अब आत्मनिर्भर भारत की जगह आत्म बेचो भारत बन गया है।

सोननगर-गोमो पूर्वी डेडिकेटेड कोरिडोर से झारखंड को फायदा
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच प्रस्तुत किया गया 2021-22 का यह बजट लोकल फॉर वोकल के मंत्र पर चलने वाला और 130 करोड़ भारतीय के हित में है।
उन्होंने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसमें भारतमाला योजना के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाने के अलावा किसानों के लिए स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की गयी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने सोननगर-गोमो पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (263.7 किलोमीटर) के निर्माण की घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि इससे झारखंड को विशेष तौर पर लाभ होगा। राज्य के कई जिले देश के विभिन्न क्षेत्रों से रेल के माध्यम से सीधे जुड़ेंगे।

यह जनविरोधी और पूंजीपति हितैषी बजट है- JMM
जेएमम के केंद्रीय महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के अरमानों पर पानी फेर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से बजट पेश किया है। यह न केवल निंदनीय है बल्कि बीजेपी के संकीर्ण राजनैतिक व सत्ता लोलुपता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पहले युवाओं का रोजगार फिर जमीन छीना, किसानों से जमीन और किसानी छीनी, अब पूरे समाज से कपड़ा छीनने के लिए कपास पर 10 फीसदी का टैक्स थोप लोगों को बेहाल करने का मन बना लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट संघीय ढाचा विरोधी, राज्य विरोधी, जन विरोधी, किसान-मजदूर विरोधी, महिला और शिक्षा विरोधी व पूंजीपति हितैषी बजट है।

1 साल में देश की अर्थव्यवस्था में आएगा क्रांतिकारी बदलाव- संजय सेठ
रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया बजट देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। बीते वित्तीय वर्ष में कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, थोड़ा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। यह बजट सुनहरे भारत की नींव रखने वाला बजट है।इस बजट में किसानों के MSP, स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, उद्योग, रेलवे, सड़क सबकी बात इस बजट में है। यह बजट सबके विश्वास का बजट है। सबके विकास का बजट है। यह बजट आने वाले 1 साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की संकल्पना को लेकर पेश किया गया बजट है।

महंगाई बढ़ानेवाला और पूंजिपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट- कांग्रेस
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक, महंगाई बढ़ाने और सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताया है। उन्होंने कहा कि आम बजट में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों की पूरी तरह से अनदेखी की गई।झारखंडवासियों को यह उम्मीद थी कि राज्य के जो चार जिले अब तक रेल आवागमन की सुविधा से वंचित है, उन जिलों में रेललाइन परियोजना को मंजूरी मिलेगी। राज्यवासियों को यह भी उम्मीद थी कि खनिज उत्पादक राज्यों की रॉयल्टी में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी, परंतु बजट में झारखंड को अपेक्षित मदद नहीं मिलती दिख रही। उन्होंने कहा कि आज के बजट से सबसे बड़ी निराशा किसानों को हाथ लगी है, भाजपा नेता सिर्फ सात वर्षों से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे है, लेकिन उनके कल्याण और ऋण माफी की दिषा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

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