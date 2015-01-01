पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शिक्षा:सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आज, 13 परीक्षा केंद्रों में तीन पालियों में परीक्षा होगी

रांची14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के लिए पुलिस बल, पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) रविवार को होगी।। 13 परीक्षा केंद्रों में तीन पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली में परीक्षा 9 से 11 बजे, द्वितीय पाली में 12 से 2 बजे और तृतीय पाली 3 से 5 बजे तक होगी।

इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के लिए पुलिस बल, पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर एसडीओ समीरा एस द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके तहत सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें