Mar 30, 2020, 02:20 PM IST

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसे लोग जो बैंक और अन्य संस्थान में जाएं वे सोशल डिस्टेंसिंग के सभी चरणों का पालन करें। को सुनिश्चित किया जाए और उनका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी डीसी और एसपी को निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जिलों में पालन कराया जाए। साथ ही उन्होंने बोकारो डीसी, झारखंड पुलिस, डीजीपी एमवी राव से जरुरी सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही।

.@BokaroDc - pls ensure all steps related to social distancing is ensured and followed by those who have to urgently visit banks/ financial institutions. All DCs & SPs pls ensure the same is followed across all districts. @MVRaoIPS @JharkhandPolice -Pls provide necessary support https://t.co/C5w2r4KcBF