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  • Corporation Fails To Stop Illegal Construction, Now Helpline Number Issued To Public; Where Is The Action Reported In 24 Hours

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नया तरीका:अवैध निर्माण रोकने में निगम फेल, अब जनता से आस हेल्पलाइन नंबर जारी; कहा- सूचना दें 24 घंटे में कार्रवाई

रांची2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • गंदगी फैलाने या कचरा फेंकने की सूचना निगम के हेल्पलाइन नंबर 0651-2200011 पर दें
  • शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर आएगी, उस पर 24 घंटे के अंदर निगम कार्रवाई करेगा

रांची नगर निगम क्षेत्र में यदि कहीं कोई अवैध निर्माण होता है, तो उसे रोकने की जवाबदेही नगर निगम टाउन प्लानिंग विभाग के इंजीनियरों की है, लेकिन निगम के अफसर सिर्फ नक्शा पास करने में ही मग्न हैं। इस कारण सभी वार्डों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, अब इस पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने नया तरीका ढूंढ़ा है।

आम लोगों से ही अवैध निर्माण की सूचना मांगी गई है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शहर में कहीं भी अवैध निर्माण, खटाल संचालक द्वारा गोबर फेंककर गंदगी फैलाने या कचरा फेंकने की सूचना निगम के हेल्पलाइन नंबर 0651-2200011 पर दे सकते हैं। जो भी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर आएगी, उस पर 24 घंटे के अंदर निगम कार्रवाई करेगा।

घर में लॉज चलाने वालों की भी सूचना दें

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने अपील की है कि निगम का हेल्पलाइन नंबर मल्टीपरपज है। निगम की अनुमति के बिना हो रहे कार्यों की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है। अगर, कोई व्यक्ति आवासीय भवन में होटल-लॉज चला रहा है या व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी भी सूचना निगम को दें। कार्रवाई की जाएगी।

कल से सफाई अपने घर से अभियान

नगर निगम शहर को साफ बनाने के लिए 5 फरवरी से सफाई अपने घर से अभियान शुरू कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायतों का निबटारा किया जाएगा। साथ ही, युद्ध स्तर पर बड़ी-छोटी नालियों की सफाई की जाएगी। हालांकि, पिछले 3-4 दिनों में निगम के पास नाली पर अतिक्रमण व जाम की 50 शिकायतें पेंडिंग हैं।

डीसी ने निरीक्षण में लॉगबुक अपडेट न देखकर बाबुओं को लगाई फटकार

डीसी छवि रंजन ने बुधवार को एसी ऑफिस का निरीक्षण किया। उन्होंने एसी राजेश बरवार से पूछा- यहां कितने कर्मी हैं। कौन क्या करता है। इसके बाद कार्यालय के सभी पदाधिकारी व कर्मियों से उन्होंने पूछा- जमीन पर कब्जे से जुड़ीं शिकायतों को कौन रिसीव करता है। उन्होंने लॉगबुक मांगी, तो कई बाबूओं ने वर्ष 2021 का लॉगबुक दिखाया। जब उन्होंने पिछले साल का लॉगबुक मांगा को किसी भी बाबू का लॉगबुक अपडेट नहीं था। इस पर उन्होंने सभी को कड़ी फटकार लगाई।

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