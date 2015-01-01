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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन:राज्य में साइबर अपराध रोकने के लिए अलग सिस्टम बनाएं : हेमंत

रांची20 मिनट पहले
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फाइल फोटो

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गृह एवं कारा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अफसरों से कहा कि राज्य में अपराध बड़ी चुनौती है, लेकिन बेहतर पुलिसिंग के जरिए इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि पुलिस आम जनता का विश्वास जीते।

आम लोगों से मधुर संबंध और लगातार संवाद स्थापित करे। साथ ही, उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसा काम करे जिससे जनता उन्हें अपना रियल हीरो मानकर सम्मानित करे। समीक्षा के दौरान उन्होंने साइबर अपराध रोकने के लिए अलग सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग देने और होमगार्ड जवानों का बेहतर तरीके से लेने को कहा। विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाएं : मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालतों में 1.70 लाख के लगभग मामले लंबित हैं।

समय पर मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है। इस कारण कानूनी सलाह मिलने में विलंब होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य के लगभग सभी थानों में ऑनलाइन सिस्टम है, तो मुख्यालय में विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाएं। विधि विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में लंबित वादों की सुनवाई एवं निष्पादन को लेकर पुलिस को कानूनी सलाह देंगे।

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